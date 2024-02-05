Mesut Yar bağımsız adaylığını ilan etti

CHP'nin aday göstermediği Ünlü Televizyoncu Mesut Yar, Belediye başkanlığı için bağımsız aday olduğunu ilan etti.

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Muğla'da Datça Belediye başkanlığı için aday adayı olan Ünlü Televizyoncu ve Arkeolog Mesut Yar, CHP tarafından aday gösterilmedi. Yar, yaptığı açıklamayla bağımsız aday olduğunu ilan etti.

CHP yönetimi Datça'da Aytaç Kurt'u aday göstermişti.

Daha önce CHP aday adayı olarak seçim yarışına giren Yar, “Datça’nın siyasete değil, hizmete ihtiyacı olduğunun” altını ısrarla çizerek bağımsız adaylığının nedenlerini şöyle açıkladı;

'Datça'nın siyasete ihtiyacı yok'

“Bugün itibarıyla belediyecilik hizmetinde olması gerektiği gibi siyasal tercihlerden uzak ama hepsine de saygılı, halkın her kesimini kucaklayacak, sorun çözmek için çalmadık kapı ve söylenmedik söz bırakmayacak, vaade değil yapılana inanan bağımsız bir belediye başkan adayı Mesut Yar’ı göreceksiniz omuzunuzun yanında…

Dünya görüşü ne olursa olsun iyiye, güzele, aydınlığa, ilericiliğe, bilime, kardeşliğe; güzel ve güneşli bir Datça’ya inanan herkesle aynı rotada omuz omuza mücadele edeceğiz. Çözümün son derece basit olduğu konuları bile çözümsüz hale getirenlerin değil, çözümün kendisini üretenlerin, hakkını yüceltenlerin, ‘yoksulluk ve yoksunluğa hapsolmayacağız’ diyenlerin Datça’sını saygıdeğer Datçalı kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bunu yaparken ışığımız siyasi amblemler değil içimizdeki hakikat aşkı olacak. Evet, yolumuz kolay değil. Ama unutmayın ki “siz hepiniz ben tek” diyen cesurların da sayısı az değil. Kimse bir diğerini hafife almayacak, kimse Datça’ya hafif muamelesi yapmayacak…”

Ege’nin en ucunda, tarih ve turizmiyle öne çıkan Datça’nın siyasetin değil, halkın kenti olması gerektiğini söyleyen Mesut Yar, sandıktaki zaferin ancak kendisini Datçalı hissedenlerle omuz omuza alınacağına da şöyle vurgu yaptı;

“Turizmden tarıma, enerjiden sağlam altyapıya, eğitimden sağlığa, temizlikten yasal imara, tarihten kültür ve sanata, adaletten yaşama sevincine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede Datçalının hakkını en iyisini üreterek olması gereken yerin çok daha ötesine taşıyacağız. Datça kimsenin babasının malı değil, Datça bizzat kendini Datçalı hisseden halkın malıdır. Hatta Datça bir mal değil, güzel yarınlara inanan herkesin ortak hazinesidir. Datça halkın kendisi, çocuklarımızın kaygı duymayacağı geleceğidir.”