Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan cevap

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak." sözlerini eleştirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez" sözlerine tepki olarak "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak" dedi.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'na yanıt verdi. Kurum, "Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

"6 şubatta yüreğimizde bir acı ile uyandık"

Bir taraftan acı ile karşı karşıyasınız ama bir yandan da müdahale etmek zorundasınız. Polis telsizi ile birlikte iletişim kurabilmek adına hızlı bir şekilde harekete geçtik. Ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İçiniz dolu. Ama bir taraftan da kucağında çocuğunun cesediyle gelen bir baba bana 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor.

Bu acıları yaşadık. Hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlattık. Arama kurtarma ekipmanlarımızı sevk ettik. 11 ilde eş zamanlı arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Her gün bir ilde ilçeleriyle birlikte geziler yaptık.

Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları ulaştırdık.

14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bir deprem. İş bölümü yaptık, Genel Müdürlerimiz, Bakanlarımız dengeli bir şekilde illere yöneldi.

Hamdolsun 3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur böyle bir çalışmanın. 180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. O günkü hüznün yerini bugünkü anahtarını almış mutluluklarına şahit oluyoruz.

Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyorlar. Biz onlara hep sözümüzü tuttuk. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı.

"650 bin konut dönüşümünü sağlayacağız"

5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacaklarını vurgulayan Murat Kurum şunları ifade etti:

Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz dediğimizle 'tabi ki' dedi. İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.

İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız ve 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Bu dönüşümün içinde Büyükşehir Belediye olarak biz olacağız, ilçe belediyelerimiz olacak, uzman görüşleri olacak, Kandilli'deki Haluk Hocamızla da Naci Görür Hocamızla da çalışacağız.

Siyaset yapılacak bir durum yok. Parti ayrımı gözetemezsiniz. Bu konuda dertli olan İstanbulluların hepsi aynı düşünüyor. Hazırladığımız projeler öyle maket değil inanın bunların hepsi yapılmış, gerçek projeler, sokakta insanların birleştirdiği o İstanbul medeniyetini yaşadığımız, huzurun, yeşilin bir anlayışı ortaya koyacağız ve bu maksatla beş yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.

"İstanbul'un dijital ikizini kuracağız"

İstanbul'un dijital ikizini yapacağız. Simülasyonla İstanbul'un afet riskini yöneteceğiz. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Dijital simülasyonla İstanbul'un afet riskini yöneteceğiz. Afet lojistik merkezlerini 7'ye çıkaracağız.

"Milletimizin yararına olan her projeye destek olduk"

Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız. Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle niye kavga edelim. Ne kadar uyumlu çalışırsan o kadar güçlü olursun. İsterim ki İstanbul'un sorunlarıyla ilgili herkes ilgili olsun. Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım. İmamoğlu'nun gündemi burayı basamak olarak görmek. Sizin samimiyetinize kim inanır. Merkezi idareyle yerel idare uyumlu olsun. Hatay depreminde Tekirdağ belediyesinde olanları bilmiyor muyuz? Depremzedeleri kapı dışarı çıkaran anlayış bu anlayış değil mi? 28 Mayıs'ta oy verdi diye depremzedelerimizi aşağalayanlar bunlar değil mi?

"Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan cevabı"

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri ile ilgili de konuşan Kurum;

Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi. Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın.

Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiç birini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor. İstanbul'un meselesi değil, İstanbul'un metrosu, konutu, afeti değil, vatandaşın çilesi değil. Gündem ne? Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti.

Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip 5 bin konut yapacaksınız. Samimi gibi gelip şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?

İstanbul'da trafik sorununu çözecek formül

2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu 2024'te yüzde 64'e, trafik saatlerinde ise yüzde 90'a çıkmış. 2034'e kadar projelerimiz ile raylı sistem kullanımını yüzde 26'dan yüzde 48'e yükselteceğiz.

"Esenler ve harem otogarlarını kaldıracağız"

2040'ta sıfır emisyon hedefi koyduk. İstanbullular yeşille iç içe yaşayacak. Metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. Biz şehri Batı'da Silivri, Doğu'da Tuzla'ya kadar genişletmek ve bu manada her ilçeye eşit hizmet sunmak zorundayız.

Bu hizmetleri yapmazsak insanlar mecbur merkezde oturur. Bu kapsamda 151 tane kavşak yapmayı planlıyoruz Mahmutbey Kavşağı gibi. Ataköy de var. Ataköy Kavşağı da yapacağız. Esenler ve Harem Otogarlarını kaldıracağız. Avrupa Otogarı ve Anadolu Otogarı yapacağız.