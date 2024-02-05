BIST 8.777
DOLAR 30,55
EURO 32,85
ALTIN 1.988,82
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malta'ya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malta'ya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta’nın başkenti Valetta'ya ulaştı. Bakan Fidan burada, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela ile bölgesel konular ve ikili ilişkileri ele alacak.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye saatiyle 20.30’da Malta’nın başkenti Valetta’ya ulaştı.

Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Malta’da yarın Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya gelecek.

Fidan, ayrıca Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından da kabul edilecek.

Valetta’daki görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu
BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan cevap
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu
İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu
Beşiktaş Joa Worrall'ı resmen duyurdu
Beşiktaş Joa Worrall'ı resmen duyurdu
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa
Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak
Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak
Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi
Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi
Mesut Yar bağımsız adaylığını ilan etti
Mesut Yar bağımsız adaylığını ilan etti
Deprem bölgesine 960 milyar liralık kaynak gönderildi
Deprem bölgesine 960 milyar liralık kaynak gönderildi
Adana Demir'in eski yıldızı Pendikspor'da!
Adana Demir'in eski yıldızı Pendikspor'da!