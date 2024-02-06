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Antalya'da maganda kurşunu! Asker eğlencesi kana bulandı

Antalya'da maganda kurşunu! Asker eğlencesi kana bulandı

Serik ilçesinde asker eğlencesinde kimliği belirsiz bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında bir maganda tabancasıyla peş peşe ateş etti. O sırada kurşunlardan biri, alanda davetli olarak bulunan Abdullah K.'ya isabet etti.

Bir anda yere yığılan Abdullah K.'yı gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah K.'nin Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi.

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