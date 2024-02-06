Murat Kurum'a 'hayati' tavsiye! Sizin için çok tehlikeli!

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için en büyük tehlikeyi yazdı. Hakan, Kurum'a "Konunun projelerden, trafik sorunundan, depremden uzaklaşması sizin için çok tehlikeli" uyarısı yaptı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a tavsiyelerde bulundu. İşte Ahmet Hakan'a göre Murat kurum için tehlikeler ve o tehlikeye karşı tavsiyeler...

TAVSİYE BİR: Seçimde tansiyonun yükselmesi, gerilimin artması sizin aleyhinize. Elinizden geldiğince tansiyonu düşürün, gerilimi azaltın.

TAVSİYE İKİ: Kutuplaşma, safları sıklaştırma size hiç ama hiç yaramaz. Kutuplaşmayı darmadağın edin, safları gevşetin.

TAVSİYE ÜÇ: Konunun projelerden, trafik sorunundan, depremden uzaklaşması sizin için çok tehlikeli. Konuyu hep bu noktalarda tutun.

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