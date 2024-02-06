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İstanbul'da, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi

İstanbul'da, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi

İstanbul'daki camilerde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.

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Fatih Camisi'nde düzenlenen dua programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının kılınmasının ardından depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Gül ve beraberindekiler, dua programının ardından cami cemaatiyle tokalaştı.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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