Depremde kaybolanlar! Şu ana kadar 38’i çocuk 145 kişi için başvuru yapıldı!

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybolanların aileleri "Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği"ni kurdu. Şu ana kadar 38’i çocuk 145 kişi için derneğe kayıp başvurusu yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla insan hayatını kaybederken, hala yakınlarından heber alamayan ne ölüsünü ne de dirisini bulamayanlar var. Depremde kaybolanların aileleri "Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği"ni kurdu.

Şu ana kadar 38’i çocuk 145 kişi için derneğe kayıp başvurusu yapılırken, dernek üyeleri TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Hürriyet’e konuşan, Rönesans Rezidans’ta kızı ve iki torunu kaybolan Suna Öztürk, “Kayıplar için TBMM’de komisyon kurulmasını istiyoruz” dedi.

Rönesans enkazı yeniden taransın!

Kızı ve torunlarına ulaşabilmek için iki kez DNA örneği veren Suna Öztürk, “Evlatlarım enkazdan çıkmadı. Kayıplar, bulamıyorum. 12 ay olmasına rağmen kızımı ve 2 torunumu halen bulamadım. TBMM’de arama komisyonu kurulmasını istiyorum. Hepimiz perişanız. O kadar çaresiz durumayız ki... Kayıplarımıza ulaşabilmemiz için bizlere yardımcı olun. Rönesans Rezidans enkazının tekrar taranmasını istiyorum” dedi.

Ölmüşlerse mezarına defnedeyim

Bulut Özgül’ün eşi Nagihan Meryem Özgül ile 16 aylık kızı Esila da Rönesans Rezidans’ta kaybolanlardan. Eşi ve kızını her yerde arayan ancak bir sonuca ulaşamayan Bulut Özgül, “Enkaza depremden 9 saat sonra geldim ve tüm süreci ekiplerle beraber milim milim arayarak gerçekleştirdim. Dokuzuncu günde kayınvalidemi vücut bütünlüğü tam şekilde enkazdan ölü olarak çıkardım fakat yine de ne eşime ne kızıma ulaşabildim. O günden beridir tüm hastaneleri, çocuk evlerini gezdim, bulamadım. Kızımla ilgili sürekli ihbarlar geliyor görüldüğüne dair fakat ben ulaşamıyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını ve belirsizliğe son verilmesini istiyorum. Yaşıyorlarsa yanıma alayım, ölmüşlerse mezarlarına defnedeyim. Bu şekilde hayatıma devam edemiyorum, hiç kimsem kalmadı. Fethi kabirlerin daha çok ve hızlı yapılmasını talep ediyorum. Hâlâ eşimi ve kızımı arıyorum.”