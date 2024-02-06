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Alper Gezeravcı'nın dönüşü üçüncü defa ertelendi

Alper Gezeravcı'nın dönüşü üçüncü defa ertelendi

SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün üçüncü defa ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüşü, Florida'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi.

SpaceX açıklama yaptı

SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ileri bir tarihte olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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