Seçimi bilen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı son İstanbul anketini açıkladı: İki şeye çok şaşırdım

Yerel seçim anketleri açıklanmaya devam ederken son anket kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, son anket sonuçlarını açıkladı. Murat Kurum ve İmamoğlu'nun başa baş gittiğini söyleyen Bayrakçı, "İki şeye çok şaşırdım" diyerek o detaya dikkat çekti.

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Yerel seçim anketleri bir bir açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart için geri sayım sürerken özellikle İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorusuna yanıt aranıyor.

Son seçim anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Kamuoyu Araştırmacısı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'teki canlı yayında son oy oranlarını aktaran Bayrakçı, iki şeye çok şaşırdığını belirtti.

İstanbul için Elif Erbakan iddiası

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da seçimlere kendi adayıyla girecek olmasını değerlendiren Bayrakçı, "Bence adayları büyük ihtimalle Elif Erbakan olacaktır. Erbakan isminin o pusulada yer almasını istiyorlar. Erbakan isminin İstanbul'da seçmene daha olumlu bir karşılık yapacağını düşünüyorlar." dedi.

Yeniden Refah Partisi 3'e yakın oy alabilir

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oy oranını da açıklayan Bayrakçı, "Yerel seçimde ankete göre 2, 2.5 arası hatta 3'e yakın alabilirler." diye konuştu.

DEM'in oy oranı

DEM Parti'nin de aday çıkartacağına dikkat çeken Bayrakçı, "DEM'in de oyu var. O da şu anki anketlere göre yüzde 7, 7.5 belki 8 alıyor." dedi.

İYİ Parti'nin oy oranı

Bayrakçı, Millet İttifak'ından ayrılarak seçime tek başına giren bir diğer parti olan İYİ Parti'nin oy oranını da açıklarken "İYİ Parti'de 9,10 alamasada 5'in, 6'nın üzerinde bir oy alacaktır yine" ifadelerini kullandı.

"Oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda"

Son seçim anketlerinde İstanbul'da iki şeyin kendisini çok şaşırttığını açıklayan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı;

"Şu anki sonuçlara göre bile İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda. Bundan iki ay önce böyle değildi.

"Beni iki şey çok şaşırttı"

Beni iki şey çok şaşırttı. Birisi Dem'in aday göstermesine rağmen İmamoğlu'nun hâlâ belli bir oyu koruması.

Buna karşılık Yeniden Refah Partisi'nin 1 puanın bile önemli olduğu bir yarışta 'Biz ayrı giriyoruz, aday çıkartıyoruz' deyip 3'lere yakın bir oy potansiyeline sahip olmasına rağmen; Murat Kurum'un da İmamoğlu'nu yakalaması. Açıkçası kendi adıma bu iki duruma çok şaşırdım."