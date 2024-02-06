Hesaplarınızı kontrol edin! Emekli maaş farkları ödeniyor SSK-Bağkur...

Emeklilerin beklediği en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ek zam yapılmasını öngören çalışma Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte SSK emeklilerine zam farkları bugün itibarıyla yatırılacak.

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En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliye ek zam maaş farklarının ödeneceği tarihler belli oldu.

Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde;

"SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.

2024 Ocak güncel emekli maaşı tablosu

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.