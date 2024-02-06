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İstanbul'da sahaya inen İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'yu şaşırtan durum

İstanbul'da sahaya inen İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'yu şaşırtan durum

 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da ziyaretlerde bulundu. Sahaya çıktığında gördüklerinin tahmin ettiği gibi olmadığını belirten Kavuncu, "'Neden ayrı aday çıktınız, neden seçime müstakil girme kararı aldınız, neden ittifaka devam etmediniz?' gibi sorularla karşılaşabileceğimi bekliyordum. Fakat hiçbir ilçede, sohbette böyle bir soruyla karşılaşmadım"dedi.

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İlk olarak Merkez ve Denizköşkler mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelen Kavuncu, ardından Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kavuncu, daha sonra Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde Kız Kardeşler Derneğince düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır, Nefes ve Farkındalık Eğitim Programı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kavuncu, keyifli ve güzel bir kampanya süreci yaşadıklarını, adaylığı kesinleştikten sonra gelebilecek soruları tahmin ettiğini ve açıklamalarını bu yönde yaptığını söyledi.

Kavuncu, sahaya çıktığında gördüklerinin tahmin ettiği gibi olmadığını belirterek, "'Neden ayrı aday çıktınız, neden seçime müstakil girme kararı aldınız, neden ittifaka devam etmediniz?' gibi sorularla karşılaşabileceğimi bekliyordum. Fakat hiçbir ilçede, sohbette böyle bir soruyla karşılaşmadım." dedi.

Seçmen aldıkları bu kararı idrak etti

Seçmenin, aldıkları bu kararı idrak ettiğini, İYİ Parti'nin hür ve müstakil bir şekilde hareket etmesinin ülkenin geleceği açısından çok kıymetli olduğunu düşündüklerini ifade eden Kavuncu, "Kendi problemlerini anlatamayan seçmen bu oyunu bozmak istiyor." diye konuştu.

Kavuncu, daha sonra Avcılar Dernekler Federasyonu'na ziyarette bulundu.

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