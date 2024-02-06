Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan deprem mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

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Fidan, X sosyal medya platformundan depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, depremin yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Fidan, zor günde Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ettiğini belirtti.