Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK’ya konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka yarın saat 20.45’te başlayacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kupada 2. randevu

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası’nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2. Tur maçında karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Son olarak 14 Ocak 2024’te Gaziantep’te oynanan 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 1-0’lık skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

13 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 13 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de 24 hafta itibarıyla 63 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 22 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 63 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

Burak Şeker düdük çalacak

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.