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Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazının İstanbul'a geldiği ve 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı.

Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı

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