Ekrem İmamoğlu botoks yaptırdı! Selahattin Demirtaş'a aracı gönderdi iddiası

Yeni Akit yazarı Latif Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terlememek için alnına botoks yaptırdığı iddiasını yazdı. Başak Demirtaş'ın adaylığının İmamoğlu'nun uykularını kaçırdığını öne süren Şimşek, "İddialar arasında Selahattin Demirtaş’a aracı olarak kıramayacağı bir siyasetçiyi gönderdiği de var. " diye yazdı.

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Yeni Akit yazarı Latif Şimşek, CHP İstanbul adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç bir iddiayı yazısına taşıdı.

İmamoğlu'nun terlememek için alnına botoks yaptırmasının doğal olduğunu yazan Şimşek, İmamoğlu'nun asıl sıkıntısının Başak Demirtaş'ın adaylığı olduğu görüşünde.

"Botoks yaptırması gayet doğal"

Şimşek, o iddiayı ve İmamoğlu'nun Başak Demirtaş sıkıntısını böyle aktardı:

"Hafta sonu İstanbul’dan Ankara’ya gelen siyasetin de çok içinde bir işadamı arkadaşımla yemek yedik.

Konu nereden açıldı bilmiyorum, Ekrem İmamoğlu’nun mitinglerde, kapalı salon toplantılarında, sürekli terlemesi, özellikle de alnını mendille silmesine geldi.

“Ekrem Bey terlememek için alnına botoks yaptırmış biliyor musun?” dedi.

“Bilmiyorum ama son derece doğal. Aynı sorunla ben karşılaşsam ben de yaptırırdım. Gayet insani bir durum” dedim.

Gerçekten de Ekrem İmamoğlu’nu son zamanlarda ekranlarda hiç alnını silerken görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Burnunu sildiği mendille ağzını silmesi de ayrıca tartışılmıştı. Zira mendil elinden hiç eksik olmazdı. Rahmetli Erbakan da toplantılarda çok terlerdi. Aynı sorundan muzdarip pek çok insan hatta pek çok siyasetçi olduğunu biliyorum.

"Uykularını kaçırıyor"

Bir başka şey daha biliyorum; Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığı, Ekrem İmamoğlu’nun uykularını kaçırıyor. DEM Parti’nin İstanbul’dan aday çıkarmaması için, hem CHP, hem DEM Parti hem de Selahattin Demirtaş ile sürekli dirsek temasında olduğu söyleniyor. İddialar arasında Selahattin Demirtaş’a aracı olarak kıramayacağı bir siyasetçiyi gönderdiği de var. Demirtaş’ın İmamoğlu’na ne cevap verdiğini bilmiyorum ama DEM Parti’nin İstanbul’dan Başak Demirtaş’ı aday göstereceğine artık kesin gözüyle bakılıyor."

Latif Şimşek'in yazısının tamamı