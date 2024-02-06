Yeniden Refah Partisi kesinleşen adaylarını yayınladı! Şanlıurfa yok! İstanbul için Elif Erbakan bombası

Yeniden refah Partisi, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 ilde ve 70 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen adaylarını yayımladı. İstanbul ve Ankara adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü açıklayacak olan Yeniden Refah'ın İstanbul adayının Elif Erbakan olması ihtimali güçlendi.

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Yeniden Refah Partisi, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 ilde ve 70 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen adaylarını yayımladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt olurken, Aydın Büyükşehir adayı Serdal Bulut olarak belirlendi. Kesinleşen adaylar listesinde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın 'adayımız' diye duyurduğu kritik isimlerin yer almaması dikkat çekti. Yeniden Refah'ın İstanbul adayının Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz değil, Altınöz'ün eşi Elif Erbakan olacağı konuşulmaya başlandı.

Şanlıurfa adayı listeye konmadı!

Yeniden Refah Partisi'nin kesinleşen adaylar listesinde, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklanan Kasım Gülpınar'ın isminin olmaması dikkat çekti. Bursa adayı olarak ilan edilen eski AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın'ın ismi de listede yer almadı. Fatih Erbakan'ın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurduğu Kadir Çalışıcı da listede yer almayan isimlerden birisi oldu. Listede birçok il için Fatih Erbakan tarafından aday olduğu ilan edilen isimler de yer almadı.

İstanbul ve Ankara adayları...

Fatih Erbakan geçen Cumartesi günü "AK Parti ile ittifak yapmamak, seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla yarışma kararı aldık. Adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da açıklayacağız" dedi. Yeniden REfah'ın İstahbul adayı olarak Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ismi geçiyordu. Ancak son günlerde Altınöz'ün eşi Elif Erbakan ismi öne çıktı. Ankara'da ise Suat Kılıç'la birlikte birkaç isim daha konuşuluyor.



Yeniden Refah Partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan listede Yeniden Refah Partisi, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri olmak üzere 10 ilde ve 30 farklı ilin, ilçe ve beldelerinde toplam 70 aday çıkardı.