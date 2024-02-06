Moskova-Ankara görüşmesinde doğalgaz indirimi konuşulacak

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla Avrupa ülkeleri ile Rusya arasındaki ekonomik çatışmanın en önemli konusu enerji oldu. Türkiye Rus gazı için vazgeçilmez bir pazara dönüşürken 12 Şubat ziyaretiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Türkiye’de gaz merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in 12 Şubat’taki Türkiye ziyareti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Forex Haber’in Rus haber ajansı TASS'dan aktardığı habere göre, Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapması beklenen ziyarete doğalgazda indirim konusunu da gündeme getirecek.

TASS'a konuşan kaynak konuya dair verdiği detaylarda şunları kaydetti: “Türkiye her zaman Rus gazının güvenilir bir tüketicisi olmuştur. Ülke yetkilileri daha önce, bir gaz merkezi oluşturma planları da dahil olmak üzere, bu gaz için daha makul fiyatlar beklediklerini söylemişlerdi.

Bu konunun Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti öncesinde yapılacak görüşmelerde ele alınması planlanıyor.”

Öte yandan Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatında merkez bir konuma gelecek. Mavi Akım, TürkAkım, TANAP gibi boru hatlarıyla doğal gazda kritik bir altyapıya sahip olan Türkiye projenin hayata geçirilmesiyle "jeoekonomik" açıdan stratejik bir konuma yerleşecek.

Aralık 2023’te konuya ilişkin açıklama yapan Novak , "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız.

Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz." İfadelerini kullandı.