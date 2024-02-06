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10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti

Adıyaman'da, yıllar süren tedavi sonucu kavuştuğu evladını 6 Şubat'ta kaybeden Güler Bekar, depremden iki hafta önce karnında olduğunu öğrendiği çocuğunun doğumuyla yaşama tutundu.

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Bekar ailesi evlendikten uzun yıllar sonra çocuk sahibi oldu. Tedavilerin ardından 2012'de bebeklerini kucaklarına alan aile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde umutla büyüttükleri çocuklarının hayatını kaybetmesiyle büyük yıkıma uğradı.

Enkazdan karnındaki 3 aylık bebeği ile kurtarılan anne, ikinci oğlunu herhangi bir tedavi olmadan kucağına aldı.

Güler Bekar, AA muhabirine, 17 yıldır evli olduğunu, bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gördüğünü söyledi.

Bu süreçte çocuk sahibi olma umudunu yitirmediğini dile getiren Bekar, tedavilerin ardından doğan Mehmet Talha ismini verdikleri oğullarını 11 yaşında depremde kaybettiklerini belirtti.

Kendisi ve ailesinin enkazdan 1 saat sonra kurtarıldığını anlatan Güler, depremin onlarca akrabasını hayattan kopardığını ifade etti.

"10 yıl boyunca yine bebek beklentimiz yoktu"

Yeni bebek haberini 6 Şubat'tan kısa süre önce aldıklarını kaydeden Güler, "Depremden iki hafta önce öğrenmiştik yeni bir bebeğimin olduğunu. 10 yıl boyunca bebek beklentimiz yoktu. Bir baktık ki mucize... Kurban olduğum Allah verdi. Çok şükür oldu. Hiçbir şey birinin yerini tutmaz ama yine de çok şükür." diye konuştu.

Yusuf Kayra ismini verdikleri bebeğin 6 ay önce dünyaya geldiğini, kendilerine umut olduğunu dile getiren Güler, depremin bir çocuğunu hayattan aldığını, evlat kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.

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