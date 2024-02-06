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Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtakilerden P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti, B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

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