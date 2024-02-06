Rüşvet alan astsubayı suçüstü yakaladılar!

Diyarbakır’da rüşvet alarak silah ruhsatı başvurusu işlemlerini hızlandıran, rüşvet vermeyenlerin dosyalarını ise sürüncemede bıraktığı tespit edilen Astsubay Muharrem Y. rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

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Diyarbakır Bismil İlçe Jandarma Komutanlığında Silah Ruhsat İşlemleri Şubesinde görev yapan Astsubay olarak görev yapan Muharrem Y.’nin, silah ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında vatandaşlardan rüşvet istediği, vermek istemeyenlerin dosyalarını bekleterek işleme almadığına dair Ferhat B. adlı vatandaş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine şikâyette bulundu.

Rüşvet almak için buluşma yerine gidince yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen KOM Şube ekipleri Bismil Cumhuriyet Başsavcılığını da bilgilendirip operasyon için gerekli arama ve el koyma izinlerini aldıktan sonra önceden seri numaraları alınmış 10 bin lirayı astsubaya verilmek üzere şikâyette bulunan Ferhat B. isimli vatandaşa teslim etti.

Ferhat B. paraları aldıktan sonra astsubayı telefonla arayarak silah ruhsat işlemlerine karşılık kendisinden istediği parayı hazırladığını belirtince ikili buluşma yerini belirledi. Ziraat Bankası önünde buluşma yeri belirlenince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli ekipler de çevrede beklemeye başladı.

Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yapıldı

Banka şubesi önüne gelen astsubay Muharrem Y. kendisini bekleyen Ferhat B.’den 10 bin lirayı alarak cebine koyduktan sonra yaya olarak ilerlediği sırada etrafı yine kendi meslektaşları olan Jandarma ekipleri tarafından sarıldı.

Önceden seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalanan astsubay sorgusu tamamlandıktan sonra Bismil Adliyesine sevk edildi. Burada savcı tarafından sorgulanan astsubay daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğine sevk edildi.

Astsubay “Kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine maddi menfaat sağlanması yoluyla icbar suretiyle irtikâp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.