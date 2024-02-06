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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattını 1 hafta içinde 24 bin yolcu kullandı

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattını 1 hafta içinde 24 bin yolcu kullandı

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştiği Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nı bir hafta içerisinde 24 bin yolcu kullandı. Uraloğlu yolcu sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor.” İfadelerini kullandı.

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Türkiye'ye 2024'ün ilk ayında büyük bir eser daha kazandırıldı. Açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosu yolcu taşımaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1 haftalık yolcu taşıma bilgilerini paylaştı.

Yolcu sayısındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

Açılışı Cumhurbaşkanı'mız tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik.

Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor.

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