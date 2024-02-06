İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

İzmir'de 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca, Kiraz, Ödemiş ilçelerindeki adreslere ve Bornova'daki otobüs terminaline operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, süt sağma makinesi ile yem çuvalları içine gizlenmiş 6 kilo 440 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 bin 256 sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.