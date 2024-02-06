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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

İzmir'de 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca, Kiraz, Ödemiş ilçelerindeki adreslere ve Bornova'daki otobüs terminaline operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, süt sağma makinesi ile yem çuvalları içine gizlenmiş 6 kilo 440 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 bin 256 sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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