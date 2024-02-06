Fatih Portakal YRP'nin İstanbul adayını duyunca 'hadi canım' dedi! Yavuz Ağıralioğlu doğruladı

Fatih Portakal, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını duyunca 'hadi canım' dedi. Portakal, esnaf lokantasında yemek yerken içeri giren YRP üyelerine "adayınız kim olacak" diye sordu. YRP üyelerinin ağzından "Yavuz Ağıralioğlu, olmazsa Elif Erbakan" ismini duyunca şaşırıp kaldı... Ağıralioğlu, gelen teklifi doğruladı...

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Fatih Portakal, 31 Mart Seçimleri'nde İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını "Hadi canım" diyerek açıkladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" demişti.

Elif Erbakan ismi konuşuluyordu

Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'dı. YRP'nin, İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıklayan Portakal, sözlerine şöyle devam etti:

'Yavuz Ağıralioğlu olabilir' dendi

- Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. "Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim" dedim. Bana "Yavuz Ağıralioğlu olabilir" dediler.

"Hadi canım, gerçekten olabilir mi?"

- "Hadi canım" dedim. "Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya" dedim. "Evet" dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

Teklifi Fatih Erbakan yapmış

- Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? "Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini" ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş." açıklamalarında bulundu.