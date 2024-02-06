Kızını öldürmek suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde av tüfeğiyle kızını öldürdüğü gerekçesiyle 9 yıldır aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Abone ol

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde av tüfeğiyle kızını öldürdüğü gerekçesiyle 9 yıldır aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; 06 Aralık 2014 tarihinde kızı N.Ü.'yü namus davası gerekçesiyle av tüfeği ile vurarak öldüren ve “Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme” suçundan 9 yıldır aranan E.B. icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.