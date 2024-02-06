Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimlikleri belli oldu! Bir terörist sorguda

İSTANBUL'da Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyenlerin terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

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Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir terörist yaralı olarak ele geçti

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

DHKP-C'nin bombacısı çıktı

Teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

Cumhuriyet defalarca haber yapmış

Saldırganlardan Pınar Birkoç'un daha önce defalarca Cumhuriyet Gazetesi'ne mektuplar yolladığı ve bu mektupların Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı ortaya çıktı. Defalarca mektupları yayınlanan Birkoç'un adeta Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı görüldü.

DEM Parti Meclis'e getirmiş

Diğer yandan Birkoç hakkında PKK'nın partisi olan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Pınar Birkoç'un yaşadıklarına yönelik TBMM'ye araştırma öneri sunduğu da ortaya çıktı.

Ablası bugün hakim karşısına çıkacakmış

DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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