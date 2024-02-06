Haluk Levent'ten 6 Şubat paylaşımı: Dayanışmayı hiç bırakmayalım

Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kaybettiklerimizi unutmayalım, afetten etkilenen insanlarımızla dayanışmayı hiç bırakmayalım" dedi.

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6 Şubat 2023 tarihinde Maraş'ta meydana gelen ve resmi açıklamalara göre 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı depremler birinci yılında. Müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haluk Levent, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 yıl önce; 6 Şubat 2023'te tüm ülkemizin yüreği birlikte sallandı. Kahramanmaraş merkezli bu doğal afet, milyonlarca hayatımızı, şehirleri, binaları, anıları, umutları ve gelecekleri alt üst etti.

Bu büyük felakette nice insanımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız yarım kalan hikayeleriyle dünyadan ayrıldı. Acımız hala taze! Onları bugün anmak, sadece adlarını saygıyla yad etmek olmamalı, onların hayallerini sürdürmemiz, onlardan kalanlarla dayanışmayı hiçbir zaman bırakmamız, onlar için, birbirimizin kıymetini bilerek ve birbirimize daha çok bağlanarak yaşamamamız gerek.

Bu bağı diğer afetlerde olduğu gibi 6 Şubat depreminin hemen ardından da gördüm; Türkiye'nin dört bir yanından, yüreklerindeki sarsıntıyı hisseden herkes, elinden gelen her desteği sunmak için harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren enkaz altında kalan kardeşlerimizin yardımına koştu. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, yaraları sarmak için seferber oldu. Ülkenin her yerinden ve dünyadan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız, şirketler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla başla aylarca, gece gündüz çalıştı. Yaralarımızı sarmak için desteklerini sunan tüm dünyadan insanlara kişisel olarak minnetle teşekkür ediyorum.

İçimizdeki yardımlaşma, dayanışma ruhunu bugüne dek defalarca sahada görmüş, yaşamış biri olarak inanıyorum ki hep birlikte yeniden yuvalar inşa edeceğiz, parklarımızda, okullarımızda çocuk sesleri yankılanacak, yıkıntıların içinden büyük umutlar yeşerteceğiz. Türkiye olarak en zor zamanlarda bile umudumuzu kaybetmedik. Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden birlikte geldik. Yeter ki bu afeti, afetlerdeki kırılganlıklarımızı, kaybettiklerimizi unutmayalım, afetten etkilenen tüm insanlarımızla dayanışmayı hiç bırakmayalım.

Tüm kaybettiğimiz canların anısı önünde saygıyla eğiliyor, yakınlarının acısını en derinden paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun."