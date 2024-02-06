BIST 8.829
DOLAR 30,56
EURO 32,83
ALTIN 1.991,57
HABER /  GÜNCEL

Rus basınından dikkat çeken yazı! Erdoğan'ın, Putin'den talepleri

Rus basınından dikkat çeken yazı! Erdoğan'ın, Putin'den talepleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 12 Şubat’ta Türkiye’ye gelecek. Ziyarete dair Rus basınında dikkat çekici haberler çıktı.

Abone ol

Rusya'nın TASS haber ajansının Türkiye'deki bir dipomatik kaynağa dayanarak verdiği habere göre, Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı ziyaret hazırlıkları kapsamında doğal gazda indirim konusunu Rusya ile görüşmeyi planlıyor.  

Ajansa konuşan kaynak "Türkiye her zaman güvenilir bir Rus gazı tüketicisi olmuştur. Türk yetkililer daha önce bir gaz merkezi oluşturma planları kapsamında doğal gaz için daha makul fiyatlara güvendiklerini belirtmişti. Bu konunun müzakerelerde tartışılması planlanıyor" dedi.

"Ankara'da böyle bir anlaşmaya varılabilir" diyen kaynak, ocak ayında Türk devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi Botaş'tan bir heyetin, bir merkez kurulması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret ettiğini de hatırlattı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce Ankara'nın Rus gazında indirime güvendiğini ve bu konuda karşılıklı anlayış umduğunu bildirmişti.

TASS'a göre Rusya-Türkiye müzakerelerinin enerji gündeminin temel konularından biri, Türkiye topraklarında uluslararası bir gaz merkezi oluşturma projesi olacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, aralık ayında yaptığı açıkamada gaz hub'ı projesinin 2024'te başlayabileceğini ve yol haritasının yakın gelecekte kabul edileceğini bildirmişti. 

Türk basınında çıkan haberlere göre ziyaretin 12 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, ziyaretin hazırlandığını doğruladı ancak kesin tarih vermedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
4 şehirde düşük faizli kredi verilecek! Bakan Bolat açıkladı:
4 şehirde düşük faizli kredi verilecek! Bakan Bolat açıkladı:
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırıyla ilgili açıklama
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu Resmi Gazete kararını çerçeveletip Murat Kurum'a gönderdi
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu Resmi Gazete kararını çerçeveletip Murat Kurum'a gönderdi
Çağlayan saldırısına yayın yasağı getirildi
Çağlayan saldırısına yayın yasağı getirildi
Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu
Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu
Aliyev'den depremin yıldönümü dolayısıyla taziye mesajı
Aliyev'den depremin yıldönümü dolayısıyla taziye mesajı
Haluk Levent'ten 6 Şubat paylaşımı: Dayanışmayı hiç bırakmayalım
Haluk Levent'ten 6 Şubat paylaşımı: Dayanışmayı hiç bırakmayalım
TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü
TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü
Putin'in Türkiye ziyareti! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan dikkat çeken açıklamalar
Putin'in Türkiye ziyareti! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan dikkat çeken açıklamalar
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimlikleri belli oldu! Bir terörist sorguda
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimlikleri belli oldu! Bir terörist sorguda
İstanbul'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı!
İstanbul'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı!