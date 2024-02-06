Rus basınından dikkat çeken yazı! Erdoğan'ın, Putin'den talepleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 12 Şubat’ta Türkiye’ye gelecek. Ziyarete dair Rus basınında dikkat çekici haberler çıktı.

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Rusya'nın TASS haber ajansının Türkiye'deki bir dipomatik kaynağa dayanarak verdiği habere göre, Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı ziyaret hazırlıkları kapsamında doğal gazda indirim konusunu Rusya ile görüşmeyi planlıyor.

Ajansa konuşan kaynak "Türkiye her zaman güvenilir bir Rus gazı tüketicisi olmuştur. Türk yetkililer daha önce bir gaz merkezi oluşturma planları kapsamında doğal gaz için daha makul fiyatlara güvendiklerini belirtmişti. Bu konunun müzakerelerde tartışılması planlanıyor" dedi.

"Ankara'da böyle bir anlaşmaya varılabilir" diyen kaynak, ocak ayında Türk devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi Botaş'tan bir heyetin, bir merkez kurulması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret ettiğini de hatırlattı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce Ankara'nın Rus gazında indirime güvendiğini ve bu konuda karşılıklı anlayış umduğunu bildirmişti.

TASS'a göre Rusya-Türkiye müzakerelerinin enerji gündeminin temel konularından biri, Türkiye topraklarında uluslararası bir gaz merkezi oluşturma projesi olacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, aralık ayında yaptığı açıkamada gaz hub'ı projesinin 2024'te başlayabileceğini ve yol haritasının yakın gelecekte kabul edileceğini bildirmişti.

Türk basınında çıkan haberlere göre ziyaretin 12 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, ziyaretin hazırlandığını doğruladı ancak kesin tarih vermedi.