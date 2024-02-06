Çağlayan saldırısına yayın yasağı getirildi

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı sonrası yayın yasağı geldi. Yayın yasağı haberini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.Abone ol
Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı sonrası yayın yasağı geldi. Yayın yasağı haberini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu. Şahin "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır" dedi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı alındı.