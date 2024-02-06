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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulunan 2 saldırganın ölü olarak ele geçirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Terör saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildiren Erdoğan, "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

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İstanbul'da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 2 saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Saldırıda 3’ü polis 6 kişi yaralandı. 

Olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralılardan biri hakka yürümüştür"

"Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu arada yaralılardan bir tanesi hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum."

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