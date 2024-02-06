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DEM Parti'li Gergerlioğlu gündem oldu! Öldürülen DHKP-C'li için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

DEM Parti'li Gergerlioğlu gündem oldu! Öldürülen DHKP-C'li için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı sonrası DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla ilgili ortaya çıkan detay gündem yarattı. Gergerlioğlu'nun polislere ateş açan ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen DHKP/C’li teröristlerden Pınar Birkoç için Meclis'te basın toplantısı düzenlediği hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada Gergerlioğlu; Birkoç'un koronavirüs olduğu ve bu nedenle cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etmişti.

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Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C’li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş ve saldırıda aralarında polis ekiplerinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

Basın toplantısı düzenlemiş

Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç’un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

Gergerlioğlu’nun toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un en büyük adliyesi olan ve kritik davaların görüldüğü Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Adliyede büyük panik yaşanırken, biri kadın biri erkek DHKP-C terör örgütü mensubu iki saldırgan öldürüldü. Olayda 3'ü polis 6 kişi de yaralandı.

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