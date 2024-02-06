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İstanbul'daki Adıyamanlılar, depremlerde hayatını kaybedenler için lokma dağıttı

İstanbul'daki Adıyamanlılar, depremlerde hayatını kaybedenler için lokma dağıttı

İstanbul Kadıköy'de, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.

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Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma (ÇADAP) Derneği'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet okudu, depremzedelere dua etti.

Depremlerin birinci yılında aynı acıyı, aynı duyguları yaşadıklarını belirten Dernek Başkanı Aziz Binzet, Adıyaman'daki etkinliklere de katılım sağladıklarını ve deprem öncesinde olduğu gibi deprem sonrasında da Adıyaman için mücadele verdiklerini söyledi.

Binzet, depremlerden etkilenen insanlara destek olmayı amaçladıkları, bağışların deprem bölgesine yardım olarak ulaştığı ve 10 bin kişiye lokma ikram edildiği bilgisini verdi.

Başkan Yardımcısı Işık Deniz ise depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen acının dinmediğini anlatarak, "Çok kayıp verdik. Kalanlar çok büyük travma yaşadılar, halen atlatamadılar. Biz de ÇADAP olarak kalanlara elimizden geldiğince maddi ve manevi destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan İnci Durak dua ederek, "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Ölenlerin mekanları cennet, kabirleri pürnur olsun. Peygamber efendimizin şefaatine nail olsunlar." ifadesini kullandı.

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