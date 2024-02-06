MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Bahçeli, "Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Hiçbir felakete teslim olmayız. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. "Türkiye tek nefes tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış depremzede vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli şöyle devam etti:

Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışan zihniyete milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı.

"Türkiye’de pek çok cephede sorunlarla mücadele halindedir"

Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Türkiye’de pek çok cephede sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir.

Depremler Türkiye ekonomine zararı 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini karalayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, cansiperane mücadelenin hakkını teslim etmek zorundadır. Milletimiz fitneleri boşa çıkardı. Kirli odakların heveslerini kursaklarında kaldı. Türk milletiyle iftihar ediyoruz. Türkiye ile sonuna kadar gurur duyuyoruz.

"Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı"

Hiçbir felakete teslim olmayız. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı. 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir edilecek bir konudur. Elbette gücümüz birlik ve kardeşliğimizdir. Bugüne kadar acizliğe düşürülmemiş, dağınıklığa prim verilmemiştir. Yorgunluk ve bıkkınlık ibaresi hiç görüşmemiştir. Bizim meselemiz herkesin adil, huzur güvenli bir hayatla birlikte ekonomik refahlığa ulaşması meselesidir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın meselesi vatandır. Bugün ülkemize hakim olan eser ve hizmet siyasetinin kesintiye uğramaması parlak geleceğimiz adına hepimize düşen başlıca sorumluluktur. İstikrarımızı güvenliğimizi asla riske atamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz.