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Aydın polisinden depremde hayatını kaybedenler için lokma hayrı

Aydın polisinden depremde hayatını kaybedenler için lokma hayrı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler vatandaşlar için lokma hayrı düzenlendi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen afette hayatını kaybedenler için depremin birinci yıldönümünde İstasyon Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, "Bundan bir yıl önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

Lokma hayrına Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin yanı sıra Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Aydın Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Emniyet Müdür Yardımcıları ve polisler katıldı.

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