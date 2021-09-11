BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Miralem Pjanic: Çok başarılı olacağız

Miralem Pjanic: Çok başarılı olacağız

Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Miralem Pjanic, asist yaptığı ve Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Abone ol

Performansını değerlendiren Pjanic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendimi destekler sayesinde iyi hissediyorum. İstanbul'da, Türkiye'de, bu harika kulüpte, bu taraftarlarla olmak harika bir his. İlk maçımdı, bu sene çok başarılı olacağız, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"Yolumuz uzun"
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynayacakları maç sorulan Bosnalı oyuncu, "Kolay bir maç olmadı, kolay hale getiren biz olduk. İyi başladık, tempoyu biz ayarladık. Çok basıp kendimizi yormadık, Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bana büyük sevgi gösteriyorlar"
Taraftarlar için görüşleri sorulan yıldız isim, "Sahaya çıktığım bir yerden sonra taraftarları izlemeye başladım. Bana çok büyük sevgi gösteriyorlar, karşılığını vermek istiyorum." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
ABD basını: Yeni 11 Eylül saldırısı insansız hava araçlarıyla yaşanabilir
ABD basını: Yeni 11 Eylül saldırısı insansız hava araçlarıyla yaşanabilir
Türkiye 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur o illeri vuracak
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur o illeri vuracak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 11 Eylül'ün yıldönümünde yazılı açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan 11 Eylül'ün yıldönümünde yazılı açıklama
Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi
Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi
Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı
Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!