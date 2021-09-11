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Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı

Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı

Manchester United'a yeniden transfer olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'la ilk maçına çıktı. Portekizli yıldız Newcastle United ağlarına 2 gol birden gönderdi.

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Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeniden yıldızlaştığı kulüp Manchester United'da. Juventus'tan ManU'ya transfer olan Ronaldo, United'la ilk maçına çıktı. Newcastle United maçıyla krımızı formayı yeniden üzerine geçiren Ronaldo'ya taraftarlardan da ilgi büyüktü.

Ronaldo'ya ilgi büyük
United taraftarlarının büyük bir kısmı maça gelirken 7 numaralı Ronaldo forması giyindi. Ronaldo ısınmaya çıkarken United taraftarı yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

İlk maçında 2 gol
Yıllar sonra Manchester United formasıyla sahaya çıkan Ronaldo, maçın 45. dakikasında kaleciden dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ardından 61. dakikada yeniden sahneye çıkan Portekizli yıldız maçtaki 2. golünü attı. Manchester United sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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