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İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler

İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler

İdlib'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin eşi Sevinç Oğuz Sınırtepe, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehide en acı veda
Şehit Sınırtepe'nin naaşı Kalem Kırdı Cami'nde düzenlenecek tören için cami avlusuna getirildi. Şehit yakınları, Sınırtepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum"
Törene eşinin parkasını giyerek katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek şehidin tabutuna sarıldı.

Şehit Mücahit Sınırtepe ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

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