MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı seçildi

Mahmut Asmalı,Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu sonucu MÜSİAD'ın yeni genel başkanı oldu.

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dört yıldır yürüttüğü görevini bugün İstanbul’da yapılan MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu ile Mahmut Asmalı’ya devretti. Mahmut Asmalı’nın yeni ekibi de belli oldu.

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerde oluştu:

Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar.

Mahmut Asmalı kimdir?

MÜSİAD Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ise şöyle:

Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı.

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Asmalı, şunları kaydetti:

“MÜSİAD'a 2006 tarihinde bir nefer olarak üye olan, 4 genel başkanla çalışan, sektör kurullarında, yönetim kurullarında ve başkan vekilliği görevlerinde bulunan bir kardeşiniz olarak, tüm şubelerimizin ve yönetim kademelerimizin mutabakatı sonucunda, genel kurulumuzun da onayı ile devraldığımız bu bayrağı, inşallah hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız.

MÜSİAD bir ocaktır, bir okuldur, bir gönüllü teşekküldür ve kapısı ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Biz, buraya üye olurken bir nefer olarak katıldık ve zaman içerisinde tevdi edilen tüm görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. Gün geldi organizasyonlarda görev aldık, gün geldi kurullarda hizmet ettik. Ve nihayetinde yapılan istişareler sonucunda, bizimle beraber bir yönetim kurulu oluşturulması mutabakatı sağlandı. MÜSİAD'da aldığım her görev, benim ve ailem için bir şereftir. Bu şerefli ve kutsal görevim süresince, var gücümle çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyorum.”