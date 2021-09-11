Dışişleri Bakanlığından İspanya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden itfaiye görevlisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Malaga şehrinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, yangınların üzüntüyle öğrenildiği, İspanya ile dayanışma içinde oldukları belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam etmekte olan yangınları üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı diliyor ve yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz" denildi.