BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  DÜNYA

BM'den Türkiye'ye mülteci övgüsü: Dünyaya örnek oldu

BM'den Türkiye'ye mülteci övgüsü: Dünyaya örnek oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye "ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından" dolayı övgüde bulunarak "Türkiye nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle dünyaya örnek oluyor" dedi

Abone ol

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filippo Grandi'nin Türkiye'ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti'ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü" denildi.

Türkiye'nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi'nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye'yi övdüğü vurgulandı.

Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye destek verin çağrısı

Türkiye'deki mültecilere yasal çalışma fırsatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama da dahil ulusal sağlık hizmetlerine de erişim sağladığını anımsatan Grandi, "Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir" çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, Grandi'nin Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile toplantılar yaptığı kaydedildi.

Grandi, Ankara ve Şanlıurfa ziyaretlerinin ardından dün de Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
Bakan Bekir Pakdemirli Musatepe Barajı için 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Bakan Bekir Pakdemirli Musatepe Barajı için 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan demokrasi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan demokrasi açıklaması
Ekrem İmamoğlu’ndan bağış paraları tepkisi: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler
Ekrem İmamoğlu’ndan bağış paraları tepkisi: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler
Sokaklarda perişan yaşıyordu Kaab Camii'ne gitti hayatı değişti
Sokaklarda perişan yaşıyordu Kaab Camii'ne gitti hayatı değişti
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı
Fatih Altaylı sert çıktı: Okuduğunu anlamaktan aciz bunlar salak
Fatih Altaylı sert çıktı: Okuduğunu anlamaktan aciz bunlar salak
A Milli Takım'da teknik direktör arayışları! Hamit Altıntop, Löw için Almanya'ya gidiyor!
A Milli Takım'da teknik direktör arayışları! Hamit Altıntop, Löw için Almanya'ya gidiyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi iddiası: 5 yıl içinde toparlanır
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi iddiası: 5 yıl içinde toparlanır
Muharrem İnce: Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm
Muharrem İnce: Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm