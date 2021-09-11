A Milli Takım'da teknik direktör arayışları! Hamit Altıntop, Löw için Almanya'ya gidiyor!
Şenol Güneş'ten sonra kalan 4 maç için 'yabancı hoca' formülü TFF'de ağır basıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Almanya'ya çıkarma yapacak.Abone ol
Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.
1 ay süre var
İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.
Ay-Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.