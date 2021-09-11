Muharrem İnce: Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisinin üye ve kurucu üyelerinin yer aldığı grupta, bazı üyelere, "yemek ısmarlama" olayını basına duyurdukları gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürüldü. İnce'nin "Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm" yazdığı iddia edildi.

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Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nde Kurultay öncesinde gerilimlerin yaşandığı iddia ediliyor.

Geçen cuma günü açıklamada bulunan Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, İnce'ye eleştirilerde bulunarak istifa etti.

İstifa açıklamasında İnce'ye "gurme" göndermesi yaptı

Laik, istifa açıklamasında, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır" dedi.

İnce'ye yemek ısmarlamışlar

Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasında "ama iyi gurme" göndermesinin anlamı ise daha sonra ortaya çıktı. İnce ile parti yönetim ve üyelerinin yer aldığı grupta bir tartışma yaşandıği belirtildi. Tartışmada İnce'nin Memleket Partisi MYK Üyeleri Fatih Pala ve Burak Savtur ile Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü'nün kendisine yemek ısmarlamasını basına sızdırdıklarını gerekçe göstererek bazı üyelere hakaret ettiği öne sürüldü.

İnce: Yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre; Muharrem İnce'nin gruba yazdığı mesajda, "Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala, Burak Savtur ve Mert Ünlü'dür. Toplamı 10 keredir. Damak zevklerine güvendiğim için... Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm. Ben arkadaşlarımın yemeğini yemeye devam edeceğim çünkü gurmeler. Utanmaya gerek yok bundan. Hepsini biliyorum, rahat olun" ifadelerini kullandı.

"Bazı üyeler gönderilecek" iddiası

Mesajdaki hakarete 7-8 kurucunun tepki verdiği öne sürülürken; İnce yine gruba yazdığı mesajda, "kötü insanlar" olarak nitelediği bazı üyeleri "ayıklayacağını" ifade etti.

Mustafa Tayfun Laik, bu yazışmaların ardından partideki görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu mesajların ardından Genel Merkez'de negatif bir atmosferin hâkim olduğu öne sürülürken, daha fazla istifanın yaşanmaması için bazı milletvekillerinin araya girdiği iddia edildi.