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Esenyurt'ta öldürülen Togo'lu için arkadaşları anma düzenledi

Esenyurt'ta öldürülen Togo'lu için arkadaşları anma düzenledi

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde öldürülen Togolu Romeo için arkadaşları ve ailesi hastane önünde toplanarak dua etti ardından öldürüldüğü yere çiçek bıraktı. Anma programında Romeo'nun arkadaşlarının 'Romeo için adalet' yazılı fotoğraflı tişörtler giydiği görüldü.

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Olay, 7 Eylül günü akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Togo Uyruklu genç Romeo E. aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu kişilerce tartışmış ardından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay üzerine bugün Esenyurt Devlet Hastanesi önünde buluşan Romeo'nun yakınları ve ailesi dua edip gencin öldürüldüğü yere kadar yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda Romeo'nun yakınları, gencin öldürüldüğü yer çiçek bırakıp dua ettikten sonra olaysız bir şekilde ayrıldı. Romeo'nun arkadaşlarının 'Romeo için adalet' yazılı fotoğraflı tişörtler giydiği görüldü.

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