Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu.

Koca "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyerek haritayı paylaştı:

Vaka sayısı en çok artan iller

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.