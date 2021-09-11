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İdlib'ten acı haber! 2 asker şehit 3 asker yaralı! İşte şehitlerimizin isimleri

İdlib'ten acı haber! 2 asker şehit 3 asker yaralı! İşte şehitlerimizin isimleri

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

İdlib'te şehit düşen askerlerin isimleri P. Uzm. Çvş. Mücahit Sınırtepe ve P. Uzm. Çvş. Ramazan Demir olarak açıklandı.

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