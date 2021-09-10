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Okullarda öğrencilere PCR Testi konusuna Fahrettin Koca'dan açıklama

Okullarda öğrencilere PCR Testi konusuna Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik rastgele PCR testi taramasına başlayacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası velilerden tepki gelmişti. 

Velilerden tepki yağdı
Bu açıklama sonrası pek çok veli ve hukukçu sosyal medyada bunun veli izni dışında rastgele yapılmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyerek çekincelerini dile getirdi. Bazı veliler dilekçe örneği hazırlayarak "Rızam yoktur" yazısının önceden okullara verilmesi gerektiğini savundular.

Hukukçular ise Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi hatırlatılarak veli izninin gerektiğini vurguladı.

Velilerden onay istenecek
Yaşanan bu gelişmeler sonrası yeni bir açıklama daha geeldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.'' ifadelerini kullandı.

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