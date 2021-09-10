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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'den küresel rekabet görüşmesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'den küresel rekabet görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son dönemde artan rekabetin nasıl rayında yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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South China Morning Post'un haberine göre; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'in görüşmesinde Washington ile Pekin arasındaki son dönemde artan rekabetin nasıl rayında yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Çin tarafı yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider ikili ilişkilere ve ortak çıkarları bulunan meselelere dair samimi, derin ve kapsamlı bir stratejik iletişim ve değerlendirmelerde bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

Şi, görüşmede ABD ve Çin ilişkilerinin yeniden istikrarlı gelişime yönelik doğru bir yola sokulması için siyasi ve stratejik cesaret göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya, Çin ile ABD'nin iş birliğinden fayda sağlayacak cepheleşmesinden ise zarar görecektir" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray ise görüşmeye dair açıklamada Biden'ın muhatabına 'görüşmelerin ABD'nin iki ülke arasındaki rekabeti sorumlu şekilde yürütme çabalarının parçası olduğu' mesajını verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve refahın sürdürülmesinde çıkarı olduğunun altını çizmiştir. İki lider ülkelerin rekabetinin çatışma güzergahına girmemesinin güvence altına alınması için taraflara düşen sorumlulukları ele almıştır" ifadeleri yer aldı.

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