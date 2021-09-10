Fuhuş otelleri yıkıldığı Trabzon'da bu defa da günübirlik evler baş gösterdi

TRABZON'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki oteller yıkıldı ama fuhuş bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde baş gösterdi.

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TRABZON Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çoğu yabancı uyruklu 25 kadın hakkında yasal işlem yaparken bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.

Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.