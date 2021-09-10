Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika gıdalara zam açıklaması: Fahiş artık duracak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Yükselen enflasyon sonucu artan gıda zamları konusunda Erdoğan, kontrol altına alınacağı sözü verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. Konuşmasında marketlerdeki özellikle gıda reyonu zamlarına da değinerek "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Enflasyonu da kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele edeceğiz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan vazgeçmeyeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü sürece bu milletin önünü kimse kesemez.

Biz dosta giden yolda yürümek istiyoruz. Bu yolda yürümek isteyenlere gönlümüz de kollarımız da açık.

İhanette ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz de imkanımız da var.

Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz

Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu: 128 milyar dolara nerede! Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı.

Enflasyonu kontrol altına alacağız

İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avare kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar.