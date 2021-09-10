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İzmir'de dükkanda otururken neye uğradığını şaşırdı: Kıyafetlerini çıkarıp çöpe atmış

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de dükkanda otururken neye uğradığını şaşırdı: Kıyafetlerini çıkarıp çöpe atmış

İZMİR'in Buca ilçesinde, tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı (48), sol gözünü kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olayın ardından ortadan kaybolan şüphelinin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Olay, 2 Temmuz'da, Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Tatlı'nın bağırışlarının ardından şüpheli, olay yerinden kaçtı. Tatlı, üzerindeki tişörtü çıkarırken, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından sol gözünü kaybeden Tatlı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.

Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.


"Kimseyle bir husumetim yok"
Şüphelilerin yakalanmasını isteyen İsa Tatlı, "2 Temmuz'da dükkanımın önünde otururken, hiç tanımadığım biri yüzüme kezzap atarak, beni yere düşürmeye çalıştı ardından soygun girişiminde bulundu. BağIrışlarımın ardından panik yaparak kaçtı. Olayın ardından sol gözümü kaybettim. 5 gün Bozyaka, 4 gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüm ve tedavim hala sürüyor. Evden çıkarken korkarak çıkıyorum çünkü tanımadığım bir insan tarafından saldırıya uğradım. Kimseyle bir husumetim yok, burada 30 yıllık esnafım, kuyumculuk yapıyorum. Bana bunu yapan kişinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

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