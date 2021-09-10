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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Akşener'i hedef aldı: Kimi kime benzetiyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Akşener'i hedef aldı: Kimi kime benzetiyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yaptığı Fatih benzetmesi vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Artık imkanları da genişlemiştir. Esnafından vatandaşına kadar tüm mağdurlara hasar tespitten sonra vatandaşlarımızın zararını tazmin çalışmaları devam etmektedir. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz.

Uçak meselesinden araç gerece kadar olmadık iftiralarla vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Sahadaki çalışanların motivasyonunu bozmaya çalıştılar. Muhalefet sınıfta kalmıştır. 

Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun?

Varsın onlar Bizans benzetmesiyle milleti tahrik etsinler. Ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamışlar. Duvarlara yazdılar Zulüm 1453'te başladı. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Duvarlara bu yazıyı yazanlarla aynı yolda yürüyorsunuz. Fatih kim sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarmanın hesabını yapsınlar. Biz dimdik ayaktayız. Bir tarafta Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ne bira şişeleriyle girenler... Sen bunlarla berabersin.

Bizans benzetmesi oyunun parçası

CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır.

Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor.

Birileri Z kuşağı Y kuşağı filan diyorlar ya! Hepsi burada! Kahramanmaraş etnik mezhebi yapılan operasyonlara gelmedi. Sütçü İmam nasıl istiklalimize sahip çıktıysa torunları da istikbal mücadelemizi canları pahasına sahiplendi.

7 Güzel Adam'dan biri Erdem Beyazıt abimizdi. O ne güzel söylüyor:
"Müslüman yürekler bilirim daha
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
Eller bilirim haşin hoyrat mert
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
Her kırışığı sorulacak bir hesabı
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır."

Her kademedeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 yıldır bu kutlu davanın çilesini çekmiş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Şu andan itibaren 2023'e kadar sizlerden kapı kapı dolaşmanızı istiyorum.

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